Выходной 31 декабря: Мишустин утвердил выходные и праздники в 2026 году

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, россиянам не придется работать 31 декабря.

В правительстве пояснили, что в 2026 году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно.

Таким образом в 2026 году будут следующие дни отдыха:

• с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней),

• с 21 по 23 февраля (3 дня),

• с 7 по 9 марта (3 дня),

• с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня),

• с 12 по 14 июня (3 дня),

• 4 ноября,

• 31 декабря.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

