Снижение курса рубля и замедленное развитие экономики: глава МЭР сказал, что ожидать в 2026 году

В предстоящем 2026 году ожидается замедленный рост отечественной экономики и постепенное ослабление курса российского рубля. Об этом сообщил глава министерства экономического развития (МЭР) РФ Максим Решетников, выступая на заседании правительства РФ.

«В 2025-2026 годах ожидается замедление темпов роста ВВП после очень высокого, более 4%, роста в 2023-2024 годах. Это следствие снижения инфляционного давления, которое необходимо для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста в последующие годы», – уточнил министр, добавив, что ускорение роста экономики прогнозируется в 2027-2028 годах.

Согласно прогнозу министерства, основным драйвером роста все три года останется внутренний спрос, прежде всего потребительский. «Основа спроса – это рост реальных заработных плат и доходов населения. Всего за три года реальные заработные платы вырастут на 10%, а реальные денежные доходы – более чем на 9%. Также поддержку спросу окажет постепенное снижение нормы сбережений по мере нормализации денежно-кредитной политики», – отметил Решетников.

«В прогноз заложено плавное ослабление курса рубля. При этом сам курс будет крепче, чем закладывалось в апреле в сценарных условиях. Прежде всего это произойдёт за счёт более крепкого торгового баланса», – сообщил он.

«Также мы понизили цену на нефть Brent в 2026-2027 годах с 72 до 70 долларов с учётом текущей конъюнктуры, решений ОПЕК и возможностей по наращиванию мировой добычи. Одновременно закладываем постепенное сокращение дисконта российской экспортной цены», – добавил он.

При этом министр обратил внимание, что сохраняются риски для достижения прогноза. «Со стороны внешних условий – это возможное снижение спроса и цен на товары российского экспорта как за счёт замедления мировой экономики, так и за счёт новых санкций, в том числе и вторичных. Со стороны внутренних рисков ключевым остаётся траектория смягчения денежно-кредитных условий и их влияние и на инвестиционную, и на потребительскую активность. Эти риски учтены в консервативном варианте прогноза», – сказал Решетников.

Москва, Анастасия Смирнова

