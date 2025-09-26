российское информационное агентство 18+

Кремль отверг обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии и назвал планы Запада «безрассудными»

Заявления о необходимости сбивать российские самолеты, которые звучат со стороны Запада, безответственны и опасны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудные, безответственные и, конечно, опасные своими последствиями», – подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков обратил внимание, что в Европе образовался «самовозбуждающийся механизм» – «они сами вкидывают вопросы, делают безответственные заявления».

В то еж время пресс-секретарь главы российского государства обратил внимание на безосновательные обвинения в адрес Москвы о якобы вторжении в воздушное пространство Эстонии. «И, конечно, на фоне такого безрассудства выступления с такими агрессивными заявлениями – это еще один очень существенный виток эскалации напряженности вблизи наших границ», – констатировал спикер Кремля.

Москва, Анастасия Смирнова

