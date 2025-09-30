Защита прав военнослужащих и кредитные каникулы: спикер Госдумы уточнил, какие законы вступят в силу в октябре

В октябре в России вступят в силу законы о дополнительной защите прав военнослужащих и кредитных каникулах для самозанятых и малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
«Усиливается защита трудовых прав военнослужащих – после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место», – уточнил председатель Госдумы в своем канале в национальном мессенджере МАХ.
При этом, по его словам, у добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов.
В то же время на 7,6% проиндексируют оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов. Кроме того, повышаются пенсии военных пенсионеров.
Вместе с тем с октября самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредитные каникулы. Володин отметил, что воспользоваться этим новшеством смогут предприятия любой отрасли.
Москва, Сергей Комаров
