Вторник, 30 сентября 2025, 18:23 мск

Защита прав военнослужащих и кредитные каникулы: спикер Госдумы уточнил, какие законы вступят в силу в октябре

Вячеслав Володин. Фото из архива официального сайта Госдумы РФ

В октябре в России вступят в силу законы о дополнительной защите прав военнослужащих и кредитных каникулах для самозанятых и малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Усиливается защита трудовых прав военнослужащих – после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место», – уточнил председатель Госдумы в своем канале в национальном мессенджере МАХ.

При этом, по его словам, у добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов.

В то же время на 7,6% проиндексируют оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов. Кроме того, повышаются пенсии военных пенсионеров.

Вместе с тем с октября самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредитные каникулы. Володин отметил, что воспользоваться этим новшеством смогут предприятия любой отрасли.

Москва, Сергей Комаров

