Представители Вашингтона в ходе контактов с Москвой подтвердили важность мирного урегулирования украинского конфликта и необходимость понимания его первопричин. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, взаимопонимание сторон было, в том числе, на недавней встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Комментируя выказывания спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Вашингтон не препятствует ударам Киева по целям в глубине территории РФ, Захарова отметила, что Келлог является подчиненным американского лидера, который ранее выступал за мирное разрешение конфликта на Украине, и подчеркнула, что его сотрудники должны придерживаться именно этой линии, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что во время переговоров Лаврова и Рубио стороны подтвердили приверженность поиску мирного решения и указали на важность анализа и понимания истоков конфликта.

Москва, Анастасия Смирнова

