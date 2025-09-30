российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 сентября 2025, 21:22 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Москва и Вашингтон подтвердили договоренности по Украине – Захарова

Представители Вашингтона в ходе контактов с Москвой подтвердили важность мирного урегулирования украинского конфликта и необходимость понимания его первопричин. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, взаимопонимание сторон было, в том числе, на недавней встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Комментируя выказывания спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Вашингтон не препятствует ударам Киева по целям в глубине территории РФ, Захарова отметила, что Келлог является подчиненным американского лидера, который ранее выступал за мирное разрешение конфликта на Украине, и подчеркнула, что его сотрудники должны придерживаться именно этой линии, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что во время переговоров Лаврова и Рубио стороны подтвердили приверженность поиску мирного решения и указали на важность анализа и понимания истоков конфликта.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / США

Трамп заявил о переброске американских подлодок к побережью России / Трамп рассчитывает на встречу Путина и Зеленского / Ради «защиты мира»: глава Пентагона объявил о подготовке США к войне / В США задержали подозрительного мужчину на территории Белого дома / Глава Пентагона созывает совещание с высшими военачальниками / Трамп просит Турцию отказаться от российской нефти / Генсек НАТО пообещал непрерывные поставки американского оружия на Украину / Трамп пригрозил России «мощными» пошлинами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,