
Среда, 1 октября 2025, 18:58 мск

В Госдуме хотят ввести новую разовую выплату для пенсионеров старше 70 лет

В Госдуме выступили с предложением ввести к Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, единоразовую федеральную выплату для пенсионеров старше 70 лет. Как полагают парламентарии, сумма этого пособия может составлять пять тысяч рублей.

С такой идеей обратились к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой глава думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы Яна Лантратова.

Депутаты обратили внимание, что в настоящее время в некоторых регионах пенсионерам уже выплачивают деньги к Дню пожилого человека. Однако суммы сильно разнятся – от 500 рублей в Московской области до 16 640 рублей в Ненецком автономном округе, что создает неравенство.

«Предлагаем ввести единовременную выплату к 1 октября в размере 5 тысяч рублей для всех граждан старше 70 лет. Чтобы устранить неравенство, существующее из-за разницы в региональных выплатах, необходима федеральная выплата», – пояснил Миронов, слова которого цитирует пресс-служба фракции «эсеров».

«Предлагаемая нами федеральная выплата должна осуществляться наряду с уже действующими в некоторых регионах мерами поддержки», – добавила со своей стороны Лантратова.

Москва, Сергей Комаров

