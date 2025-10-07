Госдума приняла закон об ограничении кредитов для россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект о запрете микрофинансовым организациям (МФО) согласовывать индивидуальные условия по договору потребительского займа, полная стоимость которого превышает 100% годовых, до полного погашения заемщиком обязательств по ранее заключенному кредитному договору.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, такая поправка вступит в силу с 2027 года.

Депутаты рассчитывают, что нововведение поможет защитить россиян, которые попадают в «цепочки займов» – когда клиенты берут новые кредиты для погашения старых, увеличивая общую задолженность. Такие случаи составляют 33% от общего объема кредитов МФО.

Законопроект также предполагает сокращение предельной суммы платежей по краткосрочным (до года) микрозаймам – со 130% до 100% от первоначальной суммы. По мнению авторов документа, это поможет снизить закредитованность россиян.

Кроме того, с 1 января 2027 года предлагается ввести запрет для МФО согласовывать новый потребительский заем физическому лицу, пока не пройдет четыре дня после полного погашения предыдущего.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube