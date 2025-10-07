российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 октября 2025, 20:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Кремль: Путин не планирует разговор с Трампом

Фото из архива сайта kremlin.ru

В рабочем графике главы российского государства Владимира Путина отсутствуют планы на телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Не планируется», – сказал Ушаков (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос журналистов, запланирован ли сегодня у Путина телефонный разговор с Трампом.

Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения. По словам Ушакова, глава государства провел несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами. В пресс-службе Кремля сообщали о переговорах с лидерами Турции, Индии и главами государств СНГ.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

Путин принимает поздравления лидеров иностранных государств / Путин следит за милитаризацией Европы: ответ будет убедительным / Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом / Путин дал гражданство РФ американке, обвинявшей Байдена в секс-домогательствах / Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только в «Газпромбанке» / Путин поддержал: в России начнут продавать красивые автономера на «Госуслугах» / «Очень разумно»: Путин оценил идею налога на роскошь / Путин: На линии боевого соприкосновения в зоне СВО находится 700 тысяч российских военных

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Путин Владимир, США,