Кремль: Путин не планирует разговор с Трампом

В рабочем графике главы российского государства Владимира Путина отсутствуют планы на телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Не планируется», – сказал Ушаков (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос журналистов, запланирован ли сегодня у Путина телефонный разговор с Трампом.

Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения. По словам Ушакова, глава государства провел несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами. В пресс-службе Кремля сообщали о переговорах с лидерами Турции, Индии и главами государств СНГ.

Москва, Анастасия Смирнова

