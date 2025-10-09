российское информационное агентство 18+

Четверг, 9 октября 2025, 16:32 мск

В Кремле сообщили о продолжении контактов с Вашингтоном

Договоренности президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые были достигнуты в Анкоридже, «работают», контакты Москвы и Вашингтона регулярно продолжаются. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«В частности, на основе этих договоренностей и пониманий мы продолжаем и будем продолжать контакты с американскими партнерами», – сказал он в интервью «Первому каналу».

«Контакты между представителями администраций российского президента и президента Трампа постоянно проводится», – уточнил помощник президента РФ.

В то же время Ушаков обратил внимание, что эти договоренности Путина и Трампа не устраивают Брюссель и Киев.

«Два президента договорились о весьма существенных элементах, которые могли бы составить основу мирного урегулирования на Украине... Они не всем нравятся. Они не нравятся, например, европейцам, они не нравятся украинскому режиму, то есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного регулирования украинского кризиса», – констатировал Ушаков, добавив, что договоренности Путина и Трампа, тем не менее, продолжают «работать».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

