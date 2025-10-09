Детские игрушки стали оружием идеологической войны – депутат Госдумы

В нижней палате российского парламента считают необходимым ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу детских игрушек, усилить маркировку и поддержать российских производителей.

Как заявила глава комитета Госдумы, руководитель рабочей группы «Обеспечение детской безопасности, противодействие деструктивным идеологиям в детской и молодежной среде» комиссии Госсовета РФ Яна Лантратова, решение этой проблемы назрело на фоне того, что детские игрушки стали оружием идеологической войны.

«Игрушка – это модель мира, которую мы вручаем детям. Сегодня она часто становится инструментом гибридной войны. Насаждает чуждые ценности и отрывает детей от любви к Родине», – пояснила парламентарий.

Особое внимание члены рабочей группы, которую возглавляет Лантратова, уделили продукции крупных международных компаний, чьи линейки кукол пропагандируют деструктивные образы, связанные с культом смерти и агрессии. По мнению экспертов, такие игрушки могут вызывать у детей страхи и психические нарушения. Кроме того, было отмечено, что некоторые производители, зарабатывая на российском рынке, финансируют действия, направленные против интересов собственного государства.

По итогам обсуждений проблемы принято решение подготовить законопроект, в котором планируется закрепить, в том числе, норму об обязательной экспертизе игрушек на психологическое и воспитательное воздействие.

«Мы должны вернуть детям добрые игрушки, воспитывающие дружбу и патриотизм», – подчеркнула Лантратова.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

