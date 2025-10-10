Россия доводит до ума новое оружие – Путин

России скоро будет обладать новейшим вооружением, испытания которого уже завершаются. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

«Мы доводим до ума... И, думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии», – сказал он.

При этом Путин обратил внимание, что новизна и современность отечественных вооружений «на очень высоком уровне».

«Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно», – подчеркнул глава российского государства.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube