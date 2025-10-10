российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 октября 2025, 21:51 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Россия доводит до ума новое оружие – Путин

Фото из архива сайта kremlin.ru

России скоро будет обладать новейшим вооружением, испытания которого уже завершаются. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

«Мы доводим до ума... И, думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии», – сказал он.

При этом Путин обратил внимание, что новизна и современность отечественных вооружений «на очень высоком уровне».

«Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно», – подчеркнул глава российского государства.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

Президент США сказал Путину «спасибо» / Путин прибыл в Таджикистан / Кремль: Путин не планирует разговор с Трампом / Путин принимает поздравления лидеров иностранных государств / Путин следит за милитаризацией Европы: ответ будет убедительным / Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом / Путин дал гражданство РФ американке, обвинявшей Байдена в секс-домогательствах / Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только в «Газпромбанке»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Путин Владимир,