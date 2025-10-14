Госдума одобрила закон об электронном оформлении гражданства для ребенка

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении законопроект, который позволяет законному представителю ребенка подать электронное заявление об оформлении гражданства ребенка, приобретенного по рождению.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, подать заявление можно будет на портале «Госуслуги». Туда же придет уведомление об оформлении гражданства ребенку, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица. Как предполагается, теперь министерство внутренних дел России должно будет определить порядок подачи такого заявления.

При этом возможность подать заявление в бумажном виде сохранится.

Закон после одобрения Советом Федерации и подписи главы государства вступит в силу через 180 дней после опубликования.

Москва, Анастасия Смирнова

