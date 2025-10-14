российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 октября 2025, 17:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума одобрила закон об электронном оформлении гражданства для ребенка

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении законопроект, который позволяет законному представителю ребенка подать электронное заявление об оформлении гражданства ребенка, приобретенного по рождению.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, подать заявление можно будет на портале «Госуслуги». Туда же придет уведомление об оформлении гражданства ребенку, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица. Как предполагается, теперь министерство внутренних дел России должно будет определить порядок подачи такого заявления.

При этом возможность подать заявление в бумажном виде сохранится.

Закон после одобрения Советом Федерации и подписи главы государства вступит в силу через 180 дней после опубликования.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Госдума

В Госдуму внесли законопроект об оплачиваемых больничных для самозанятых / Детские игрушки стали оружием идеологической войны – депутат Госдумы / Госдума приняла закон об ограничении кредитов для россиян / Госдума ратифицировала соглашение с Кубой о военном сотрудничестве / В Госдуме хотят ввести новую разовую выплату для пенсионеров старше 70 лет / Защита прав военнослужащих и кредитные каникулы: спикер Госдумы уточнил, какие законы вступят в силу в октябре / В Госдуму поступил законопроект о повышении МРОТ / Госдума проголосовала за ужесточение правил выгула собак опасных пород

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии, Госдума,