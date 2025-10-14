Госдума согласилась освободить от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении правительственный законопроект, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах в слитках.

Согласно документу, от НДС также предполагается освободить операции размещения драгоценных металлов, не привлеченных во вклады, что позволит освободить от налога выдачу займов за счет драгметаллов, приобретенных у третьих лиц.

Правительство РФ таким образом рассчитывает добиться привлекательности банковских продуктов в драгоценных металлах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

