
Вторник, 14 октября 2025, 18:33 мск

Новости Москва

Госдума согласилась освободить от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении правительственный законопроект, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах в слитках.

Согласно документу, от НДС также предполагается освободить операции размещения драгоценных металлов, не привлеченных во вклады, что позволит освободить от налога выдачу займов за счет драгметаллов, приобретенных у третьих лиц.

Правительство РФ таким образом рассчитывает добиться привлекательности банковских продуктов в драгоценных металлах.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Госдума,