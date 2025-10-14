Бюджетный комитет Госдумы поддержал повышение МРОТ на 20,7%

Комитет Госдумы по бюджету и налогам принял решение поддержать в первом чтении законопроекта, который предполагает повышение с 1 января 2026 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 20,7% – до 27 093 рублей.

Согласно оценке правительства РФ, дополнительные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2026 году составят 218,5 млрд рублей. Реализация закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Анастасия Смирнова

