российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 октября 2025, 18:33 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Бюджетный комитет Госдумы поддержал повышение МРОТ на 20,7%

Комитет Госдумы по бюджету и налогам принял решение поддержать в первом чтении законопроекта, который предполагает повышение с 1 января 2026 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 20,7% – до 27 093 рублей.

Согласно оценке правительства РФ, дополнительные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2026 году составят 218,5 млрд рублей. Реализация закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Госдума

Госдума согласилась освободить от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах / Госдума одобрила закон об электронном оформлении гражданства для ребенка / В Госдуму внесли законопроект об оплачиваемых больничных для самозанятых / Детские игрушки стали оружием идеологической войны – депутат Госдумы / Госдума приняла закон об ограничении кредитов для россиян / Госдума ратифицировала соглашение с Кубой о военном сотрудничестве / В Госдуме хотят ввести новую разовую выплату для пенсионеров старше 70 лет / Защита прав военнослужащих и кредитные каникулы: спикер Госдумы уточнил, какие законы вступят в силу в октябре

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Госдума, правительство РФ,