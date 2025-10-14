Суд постановил немедленно изъять имущество экс-судьи Верховного суда РФ Момотова

Останкинский суд Москвы принял решение о немедленном изъятии имущества бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и владельца сети отелей Marton Андрея Марченко по иску Генеральной прокуратуры РФ.

«Решение подлежит немедленному исполнению», – цитирует РИА «Новости» судью Останкинского суда.

Агентство отмечает, что активы оцениваются в 9 млрд рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton. В иске Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, среди ответчиков также значится краснодарский предприниматель Андрей Марченко и его сын Иван. Они арестованы по уголовному делу о мошенничестве.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube