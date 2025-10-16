российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 октября 2025, 17:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума согласилась ввести штрафы за недопуск провайдеров в многоквартирные дома

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные жилые дома.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, санкция для должностных лиц составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей.

Как пояснили авторы законопроекта, некоторые управляющие компании продолжают ограничивать доступ операторов в дома, несмотря на принятый весной прошлого года закон.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Госдума

Бюджетный комитет Госдумы поддержал повышение МРОТ на 20,7% / Госдума согласилась освободить от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах / Госдума одобрила закон об электронном оформлении гражданства для ребенка / В Госдуму внесли законопроект об оплачиваемых больничных для самозанятых / Детские игрушки стали оружием идеологической войны – депутат Госдумы / Госдума приняла закон об ограничении кредитов для россиян / Госдума ратифицировала соглашение с Кубой о военном сотрудничестве / В Госдуме хотят ввести новую разовую выплату для пенсионеров старше 70 лет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Недвижимость, Общество, Россия, Госдума,