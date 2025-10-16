Госдума согласилась ввести штрафы за недопуск провайдеров в многоквартирные дома

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные жилые дома.
Как уточнила пресс-служба Госдумы, санкция для должностных лиц составит от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей.
Как пояснили авторы законопроекта, некоторые управляющие компании продолжают ограничивать доступ операторов в дома, несмотря на принятый весной прошлого года закон.
Москва, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»