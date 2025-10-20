российское информационное агентство 18+

Понедельник, 20 октября 2025

Москва и Вашингтон на продвинутой стадии готовят переговоры Лаврова и Рубио

Москва и Вашингтон активно контактируют в связи с предстоящими переговорами главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, подготовка телефонного разговора находится на более продвинутой стадии согласования, чем очная встреча, о месте проведении которой пока «совершенно нет такого понимания».

По его словам, контакты между Москвой и Вашингтоном по разным линиям не прерываются, возможность подготовки каких-либо документов к будущей встрече глав внешнеполитических ведомств России и США будет зависеть от ситуации.

Предполагается, что переговоры Лаврова и Рубио предворят очную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые на прошлой неделе договорились о саммите в Будапеште.

Москва, Анастасия Смирнова

