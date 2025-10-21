российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 октября 2025, 18:35 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума согласилась ввести штрафы на нарушения при теплоснабжении

Нижняя палата российского парламента поддержала во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному сезону.

Согласно документу, для юридических лиц санкция составит до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты оставят проблемы прохождения отопительного сезона на контроле.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Госдума

Госдума согласилась ввести штрафы за недопуск провайдеров в многоквартирные дома / Бюджетный комитет Госдумы поддержал повышение МРОТ на 20,7% / Госдума согласилась освободить от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах / Госдума одобрила закон об электронном оформлении гражданства для ребенка / В Госдуму внесли законопроект об оплачиваемых больничных для самозанятых / Детские игрушки стали оружием идеологической войны – депутат Госдумы / Госдума приняла закон об ограничении кредитов для россиян / Госдума ратифицировала соглашение с Кубой о военном сотрудничестве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Госдума,