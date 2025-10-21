Госдума согласилась ввести штрафы на нарушения при теплоснабжении

Нижняя палата российского парламента поддержала во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному сезону.

Согласно документу, для юридических лиц санкция составит до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч рублей.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты оставят проблемы прохождения отопительного сезона на контроле.

Москва, Анастасия Смирнова

