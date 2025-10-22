Госдума одобрила проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении правительственный проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Представляя проект главного финансового документа страны, министр финансов РФ подчеркнул, что ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности, соцподдержка семей участников СВО и достижение национальных целей развития до 2030 года, которые были определены главой российского государства.

Документ предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7% и в номинальном выражении составил около 276 трлн рублей.

Инфляция в 2026-2028 годах прогнозируется на уровне 4%.

Москва, Анастасия Смирнова

