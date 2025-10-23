Путин поручил объявить в России 2027-й Годом географии

В России 2027-й год будет объявлен Годом географии. Такое поручение дал глава российского государства Владимир Путин на съезде Русского географического общества (РГО).

«С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии», – распорядился президент РФ (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Путина, география «важна для нас и с политической точки зрения». «Главным событием этого года может стать не только закрепление новых карт Российской Федерации, но и прикладное значение будет иметь открытие музея географии», – отметил глава государства, добавив, что в 2027 году будет отмечаться двухсотлетний юбилей российского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского. Кроме того, в этом же году исполнится 200 лет со дня рождения первого председателя Русского географического общества великого князя Константина и 330 лет с момента открытия русскими первопроходцами Камчатки.

Напомним, нынешний год в России объявлен Годом защитников Отечества.

Москва, Анастасия Смирнова

