российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 октября 2025, 17:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В России организаторов азартных игр обяжут предупреждать о рисках

В России планируется обязать организаторов азартных игр в обязательном порядке предупреждать в своей рекламе потенциальных клиентов о возможных рисках, в том числе потери денежных средств. Соответствующий законопроект одобрила нижняя палата российского парламента.

Согласно принятому документу, реклама основанных на риске игр и пари должна будет содержать предупреждение о том, что участие в азартных играх не гарантирует получение выигрыша и может привести к потере денежных средств и нанести вред жизни и здоровью, уточнила пресс-служба Госдумы.

Аналогичное требование может быть распространено также на организаторов азартных игр через интернет. В то же время информация о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх должна будет также размещаться при входе в букмекерскую контору, или тотализатор, или пункт приема ставок.

Как предполагается, новые правила после окончательного утверждения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Госдума

Спикер Госдумы анонсировал принятие антидиверсионного законопроекта / Госдума одобрила проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку / Минфин РФ выступил против увеличения налогов для банков / Госдума согласилась ввести штрафы на нарушения при теплоснабжении / Госдума согласилась ввести штрафы за недопуск провайдеров в многоквартирные дома / Бюджетный комитет Госдумы поддержал повышение МРОТ на 20,7% / Госдума согласилась освободить от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах / Госдума одобрила закон об электронном оформлении гражданства для ребенка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Госдума,