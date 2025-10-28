В России организаторов азартных игр обяжут предупреждать о рисках

В России планируется обязать организаторов азартных игр в обязательном порядке предупреждать в своей рекламе потенциальных клиентов о возможных рисках, в том числе потери денежных средств. Соответствующий законопроект одобрила нижняя палата российского парламента.
Согласно принятому документу, реклама основанных на риске игр и пари должна будет содержать предупреждение о том, что участие в азартных играх не гарантирует получение выигрыша и может привести к потере денежных средств и нанести вред жизни и здоровью, уточнила пресс-служба Госдумы.
Аналогичное требование может быть распространено также на организаторов азартных игр через интернет. В то же время информация о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх должна будет также размещаться при входе в букмекерскую контору, или тотализатор, или пункт приема ставок.
Как предполагается, новые правила после окончательного утверждения вступят в силу с 1 марта 2026 года.
Москва, Анастасия Смирнова
