Кремль верит в искренность Трампа

Президент США Дональд Трамп искренне пытается помочь решить конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле это стремление американского лидера воспринимается позитивно.

«Он (Трамп) действительно пытается искренне помочь в урегулировании целого ряда конфликтов на международной арене, региональных конфликтов. Он искренне пытается помочь в решении конфликта вокруг Украины, что традиционно весьма и весьма положительно воспринимается в Москве, и в том числе нашим президентом Путиным», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

«Как с ним (Трампом) договариваться? Исходя из своих собственных интересов, исходя из наших национальных российских интересов. Это то, что, собственно говоря, что и делает наш президент», – добавил Песков.

Москва, Анастасия Смирнова

