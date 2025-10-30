Вооруженные формирования Украины намерены устроить техногенную катастрофу в Харьковской области, чтобы замедлить продвижение российских войск. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в результате провокации Киев планирует затопление населенных пунктов по берегам реки Северский Донец, как это ранее было осуществлено боевиками с уничтожением Каховской ГЭС.

Выступая на брифинге, Захарова обратила внимание, что с 25 по 26 октября в результате артиллерийских ударов украинских боевиков с использованием ракет HIMARS и БПЛА была повреждена плотина Белгородского водохранилища.

Москва, Анастасия Смирнова

