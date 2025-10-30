Госдума приняла во втором чтении законопроект о кадрах в здравоохранении

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект, направленный на преодоление кадрового дефицита в здравоохранении.
Согласно документу, министерство здравоохранения РФ будет устанавливать перечень медицинских специальностей, после завершения обучения по которым будет осуществляться наставничество с обязательной отработкой выпускника до трех лет в медучреждениях системы обязательного медстрахования.
Как уточнил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, нормы о наставничестве будут действовать только в отношении медиков, фармацевтов из этой системы исключили.
Как уточнила пресс-служба Госдумы, ко второму чтению документа было смягчено требование к стопроцентному целевому набору на программы специалитета. Таким образом 70% мест в вузах останутся целевыми, а 30% – бюджетными.
Москва, Анастасия Смирнова
