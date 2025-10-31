МИД России расширил «стоп-лист» для деятелей из ЕС в ответ на 19-й пакет санкций

В ответ на 19-й пакет европейский санкций Москва значительно расширила список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым запрещен въезд в РФ. ОБ этом говорится в заявлении МИД России.

Как уточняется в сообщении внешнеполитического ведомства, речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву и ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности РФ и организацию блокады движения российских судов и грузов.

Вместе с тем в «стоп-лист» включены представители евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, причастных к преследованию российских должностных лиц. В «черном списке» также «отличившиеся» русофобской риторикой гражданские активисты и представители научного сообщества, депутаты стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.

«Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны. Россия продолжит следовать курсу на отстаивание национальных интересов, защищать права и свободы своих граждан, а также формирующийся многополярный мировой порядок», – подчеркнул МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

