Пятница, 31 октября 2025, 20:54 мск

Госдума может рассмотреть вопрос о неприкосновенности депутата Вороновского 10 ноября

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам намерена принять решение о лишении неприкосновенности депутата от «Единой России» Анатолия Вороновского 10 ноября и вынесет вопрос на обсуждение нежней палаты парламента. Об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба.

«Комиссия в соответствии с регламентом соберется 10 ноября и определится с решением, которое будет вынесено на утверждение палаты», – цитирует его слова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в Госдуму поступило представление Генпрокурора РФ Александра Гуцана о лишении Вороновского.

Примечательно, что пока не раскрывается суть претензий надзорного ведомства к депутату-«единороссу». Сам Вороновский в комментарии газете «Коммерсантъ» заявил, что тоже не в курсе ситуации.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

