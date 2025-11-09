Кремль пообещал зеркальный ответ на возобновление в США ядерных испытаний

Москва будет действовать зеркально в ответ на действия Вашингтона, если американская администрация действительно проведет испытания ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать. Но если это сделает другая сторона, то мы должны будем это сделать с точки зрения паритета», – пояснил представитель Кремля к комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что президент России пока «не давал указания приступить к подготовке» испытаний ядерного оружия. «Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это должно быть очень серьезное, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься», – уточнил пресс-секретарь главы российского государства.

Москва, Анастасия Смирнова

