Подпишись на каналы
Воскресенье, 9 ноября 2025, 19:43 мск

Лавров: Киев не спасет конфискация российских активов

Воровство российских активов в пользу киевского режима не спасет европейских протеже на Украине от краха. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА «Новости».

«Уже давно не удивляет тот цинизм, с которым Еврокомиссия трактует Устав ООН и другие международно-правовые нормы, включая положения о суверенном иммунитете и неприкосновенности активов центральных банков. Такие действия – открытый обман и грабеж», – констатировал глава МИД, предположив, что в европейцах, видимо, проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов.

Лавров подчеркнул, что «как бы ни была обставлена схема отъема российских денег, легального способа сделать это не существует».

«Конфискация наших золотовалютных резервов не спасет киевских протеже «единой Европы». Понятно, что никакие долги режим вернуть не сможет и по кредитам никогда не расплатится», – обратил внимание шеф российской дипломатии.

При этом Лавров заверил, что Москва «даст адекватный ответ на любые разбойничьи действия в соответствии с принципом взаимности, исходя из национальных интересов и необходимости компенсировать причиненный нам ущерб».

«В Брюсселе и других западных столицах еще могут образумиться и отказаться от планируемой авантюры», – добавил он.

