Среда, 12 ноября 2025, 19:36 мск

МИД России: Киев близок к исчерпанию военных ресурсов

Киевский режим близок к исчерпанию внутренних ресурсов для продолжения боевых действий. Об этом заявил в руководитель второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук интервью ТАСС.

«Экспертные оценки указывают на то, что сегодня Украина близка к исчерпанию внутренних ресурсов для ведения боевых действий, отсюда попытки втянуть страны ЕС и НАТО в прямое военное противостояние с нашей страной», – констатировал дипломат.

По его словам, в этой ситуации Киев готовит антироссийские провокации, чтобы вовлечь Европу в войну России. В этой связи Полищук обратил внимание на данные Службы внешней разведки (СВР) России, согласно которым предполагается забросить в Польшу группу диверсантов, якобы состоящую из военнослужащих России и Белоруссии, и сымитировать атаку на объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, как отметил представитель МИД России, со стороны Киева по-прежнему не исключена крупная диверсия на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее реакторов. При этом вину за катастрофу также хотят возложить на Россию.

«Полагаем, что предупреждения о подобных провокациях следует воспринимать со всей серьезностью», – подчеркнул Полищук.

Москва, Анастасия Смирнова

