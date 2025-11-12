В Кремле не считают, что отношения России и США снова встали на «паузу»

Москва и Вашингтон продолжают контактировать на разных уровнях. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Ситуацию нельзя назвать паузой, но каких-то революционных новостей пока нет», – пояснил представитель Кремля.

Ушаков обратил внимание на работу дипломатических представительств как в Москве, так и в Вашингтоне.

«Контакты есть, в ограниченном масштабе, я бы сказал, да. Но контакты есть, конечно», – отметил помощник президента России, отвечая на вопросы журналистов.

Москва, Анастасия Смирнова

