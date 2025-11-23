На подлете к Москве уничтожен третий беспилотник

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали третий вражеский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще одно беспилотное средство, летевшее на Москву», – отметил градоначальник, добавив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сегодня Собянин и Минобороны России сообщили о ликвидации двух беспилотников ВСУ, летевших на Москву.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube