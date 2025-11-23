Собянин: уничтожен еще один беспилотник, летевший к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного украинского беспилотного летательного аппарата, который был направлен на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«ПВО Минобороны отражена атака одного беспилотного средства, летевшего на Москву», – отметил московский градоначальник.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дрона.
Ранее сегодня Собянин сообщил о ликвидации трех вражеских беспилотников, приближавшихся к Москве. О первом сбитом аппарате мэр Москвы сообщил в 3:32 мск, о втором – в 6:22, о третьем – 9:42.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»