Воскресенье, 23 ноября 2025, 13:26 мск

Собянин: уничтожен еще один беспилотник, летевший к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного украинского беспилотного летательного аппарата, который был направлен на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«ПВО Минобороны отражена атака одного беспилотного средства, летевшего на Москву», – отметил московский градоначальник.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дрона.

Ранее сегодня Собянин сообщил о ликвидации трех вражеских беспилотников, приближавшихся к Москве. О первом сбитом аппарате мэр Москвы сообщил в 3:32 мск, о втором – в 6:22, о третьем – 9:42.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

