Воскресенье, 23 ноября 2025, 16:51 мск

Спецпосланник Трампа готов приехать в Москву

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может посетить Россию в случае успешных переговоров с украинской делегацией в Швейцарии, сообщает американская пресса.

Как пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, публикацию которого цитирует ТАСС, если Уиткофф вместе с госсекретарем США Марко Рубио смогут договориться с украинской делегацией о «концептуальных рамках переговоров», то Уиткофф затем может отправиться в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Как отмечается, представители администрации США хотят убедить Европу и Киев, что предложенный администрацией президента Дональда Трампа план урегулирования украинского конфликта не является «столь пророссийским, как кажется». Если Киев согласится на предложенный план, то «ответственность перейдет к России». «Если она (Россия) отвергнет его, то война, возможно, продолжится в следующем году и далее», – говорится в публикации.

