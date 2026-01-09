Трамп ответил на просьбу Москвы и освободил двух россиян с танкера «Маринера»

Освобождены двое граждан России из экипажа танкера «Маринера», захваченного американскими военными в Атлантике. Решение об этом принял президент США Дональд Трампа. В Москве приветствуют этот шаг. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ответ на наше обращение президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера», ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД РФ отметила, что Москва приступает к «срочной практической проработке» вопросов для скорейшего возвращения освобожденных россиян домой.

Напомним, танкер «Маринера» был задержан 7 января военно-морскими силами США в международных водах неподалеку от побережья Исландии по решению федерального суда за нарушение американских санкций. Судно, по заявлению американских властей, перевозило подсанкционную нефть из Венесуэлы.

Генпрокурор США Памела Бонди заявляла, что членам экипажа «Маринеры» будут предъявлены уголовные обвинения в связи с невыполнением приказов береговой охраны США. По уточненным данным СМИ, экипаж судна составляют 17 украинских граждан, шесть граждан Грузии, трое индусов и двое россиян.

Ранее танкер ходил под флагом Панамы и называлось Bella 1. В 2025 году судно попало под санкции США за работу на так называемый «теневой флот».

Россия расценила действия США как нарушение международного морского права. Минтранс РФ сообщал, что 24 декабря 2025 года танкер получил временное разрешение на плавание под российским флагом.

8 января МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с захватом танкера «Маринера» и призвал американскую сторону немедленно прекратить незаконные действия и вернуться к соблюдению норм и принципов международного морского судоходства. Также Москва потребовала от США обеспечить гуманное и достойное обращение с российскими гражданами на борту танкера и препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube