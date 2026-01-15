Захарова: Москва пристально следит за милитаризацией Европы

Москва пристально следит за милитаризацией Европы и учитывает эту ситуацию в военном планировании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге.

«Мы внимательно отслеживаем практические шаги ЕС и НАТО, направленные на форсированную милитаризацию европейских стран, наращивание их военного потенциала, в том числе у российских границ, размещение ударных систем, масштабные учения откровенно провокационного характера, также накачивание оружием киевского режима, который используется как инструмент», – сказала Захарова.

По ее словам, Москва «подходит к подобным процессам со всей серьезностью».

«Не намерены мириться с действиями, которые несут потенциальную угрозу безопасности нашей страны, в качестве ответа будем вынуждены учитывать эту новую реальность в нашем военном планировании», – подчеркнула официальный представитель МИД России, добавив, что речь идет, в том числе, о программе модернизации всех видов вооружений и военной техники Вооруженных сил РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

