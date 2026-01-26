В Кремле ждут продолжения работы группы по Украине

В Кремле ожидают, что деятельность российско-американско-украинской рабочей группы по урегулированию конфликта продолжится на текущей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По его словам, работа может быть продолжена на экспертном уровне.

«Мы ожидаем, что работа на экспертном уровне будет продолжена. И что это будет на неделе, в течение недели», – сказал представитель Кремля.

Москва, Анастасия Смирнова

