Финансовые потери Евросоюза от введенных против России санкций на энергоресурсы могут превысить 3 трлн евро к концу 2026 года. Такое мнение высказал спецпредставитель главы российского государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Поскольку цены на газ в ЕС выросли примерно на 100%, общие потери могут превысить 3 триллиона евро к концу года, что приведет к деиндустриализации и краху», – пояснил Дмитриев в публикации в социальных сетях.

Спецпредставитель президента РФ констатировал, что экономические убытки ЕС уже составляют более 1,5 трлн евро.

Москва, Анастасия Смирнова

