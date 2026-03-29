В Кремле заявили о надежде на глубокое сотрудничество с США

Москва готова наладить отношения с США настолько глубоко и быстро, насколько готовы американцы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

«Мы готовы продвигаться настолько глубоко и так быстро, настолько и как быстро будет готова американская сторона», – сказал представитель Кремля.

Комментируя визит российских парламентариев в США, Песков сказал, что «это внесет большой вклад в оживление всего комплекса двусторонних отношений, если американская сторона на это будет готова и согласна».

Москва, Анастасия Смирнова

