Воскресенье, 29 марта 2026, 11:39 мск

В Кремле заявили о надежде на глубокое сотрудничество с США

Москва готова наладить отношения с США настолько глубоко и быстро, насколько готовы американцы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

«Мы готовы продвигаться настолько глубоко и так быстро, настолько и как быстро будет готова американская сторона», – сказал представитель Кремля.

Комментируя визит российских парламентариев в США, Песков сказал, что «это внесет большой вклад в оживление всего комплекса двусторонних отношений, если американская сторона на это будет готова и согласна».

Москва, Анастасия Смирнова

Трамп пригрозил НАТО сокращением расходов / В Польше предложили выставить счет Трампу за подорожание топлива / В Иране заявили о массовой мобилизации на случай вторжения США / В США хотят ввести санкции против Венгрии / США провели испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности / США изменят дизайн 100-долларовых купюр / Кремль: ситуация на Ближнем Востоке развивается по худшему сценарию / МИД России: трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу

