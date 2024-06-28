Запад воспринимает Грузию «как колонию» и стремится использовать её против России. У Грузии есть «только один шанс не потерять государственность и развиваться – восстановить союзнические отношения с РФ». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал грузинский политолог и публицист Георгий Иремадзе. По его оценке, отношения Грузии и Запада – как у «вассала и суверена», однако в стране «уже предпринимаются шаги против захватнической политики».

Георгий Иремадзе. Фото из личного архива

«Новый День»: Как вы оцениваете ситуацию в Грузии?

Георгий Иремадзе: Грузию используют против России, которая защищает свои национальные интересы и борется против нашего общего врага, против англосаксонского мира, против США, Британии и Евросоюза. Народ Грузии в большинстве понимает это.

Последние шесть лет у нас были почти ежегодные попытки устроить госпереворот, привести просаакашвилевские силы, которые сделают всё, чтобы Грузия стала полной колонией Запада и здесь творилось то, что им выгодно. То есть открыть второй фронт против России, сделать нас пушечным мясом против стран, которые Запад хотел бы захватить и присвоить их ресурсы.

В Грузии это понимают, и, я думаю, выход из только один: наладить отношения с Россией, восстанавливать дипломатические связи между нашими странами, а затем уже восстановить исторические союзные отношения между Россией и Грузией.

Хочу напомнить, что после подписания георгиевского трактата в 1783 году Грузия стала союзником России, наладились отношения между нашими народами. Грузия вступила в Российскую империю 1801 году. И затем уже был Советский Союз, то есть почти 200 лет мы жили в одном государстве. Это более чем союзнические отношения.

«Новый День»: Что дадут Грузии законы об иностранных агентах, а также против пропаганды ЛГБТ в защиту семейных ценностей?

Георгий Иремадзе: Принятие таких законов правящей партией «Грузинская мечта» – и есть конкретные шаги для укрепления суверенитета Грузии. Закон об иноагентах перекрывает финансирования не только НКО, но и политических партий. То есть через НКО они по скрытой схеме финансируют партии, что само по себе – нарушение Уголовного кодекса. А теперь закон перекрывает западное финансирование в Грузии.

Что касается инициирования закона о запрете ЛГБТ – этого уже давно требовал народ от «Грузинской мечты». Что важно – он поддерживает традиционные ценности. И если закон примут, в Грузии начнется новая реальность. И Грузия постепенно будет менять внешний курс.

Надеюсь также на начало восстановления и нормализации отношений между нашими странами. Это для Грузии жизненно важно.

«Новый День»: Хорошо ли в Грузии знают о событиях на Украине?

Георгий Иремадзе: В Грузии общество как бы разделено: большинство, наверное, 95% – консерваторы. Но есть и прозападные либералы. Они выступают за то, чтобы Грузия шла по пути европейской интеграции, по пути в НАТО. Но их, как я отметил, – максимум 5%. А большинство хотят жить в стране, где защищены интересы народа, государства.

И я уверен, что грузинское население – за нормализацию отношений между Грузией и Россией.

У нас довольно большая часть общества хорошо понимает происходящее на Украине. То, что Запад – в основном США, Британия – в 2014 году привел к власти на Украине нацистов в лице Порошенко, затем Зеленского, которые стали терроризировать местное население. В Одессе в Доме профсоюзов сожгли заживо 45 человек. После этого население Донбасса, Луганска и, конечно, Крыма решили не подчиняться фашистской хунте и начали отдаляться от них. В ответ начались бомбежки Донецка и Луганска. Запад начал милитаризировать режим Киева, чтобы подготовиться к более крупной войне. Ведь Киев не мог сам победить донбасский народ, который защищался от этих захватчиков.

После этих бомбежек и милитаризации Украины у России было право начать СВО, цель которой – денацификация и демилитаризация. И, конечно, было заявлено, что Украина не должна вступать в НАТО, потому что тогда войска НАТО, в том числе и ракетные установки, американцы установили бы ближе к границе России, что является для нее экзистенциальной опасностью.

Ультиматум, озвученный в конце 2021 года, Запад не учел. В результате началась СВО – за освобождение украинского народа и мир в регионе.

«Новый День»: Какая цель вашей поездки на Донбасс?

Георгий Иремадзе: Мы хотим поддержать информационно СВО и рассказать в Грузии об СВО, что там происходит. Что эти регионы – Донбасс, Луганск, Запорожская и Херсонская области, конечно, и Крым – законная часть Российской Федерации. Абсолютно все международные, юридические нормы были соблюдены. Население этих территорий выбрало путь – присоединение к Российской Федерации. И Запад, и Украина должны признать эти регионы частью РФ.

Надеюсь, что все цели будут достигнуты. Как заявил Владимир Владимирович Путин в последнем мирном предложении к Западу, войска Украины должны отойти от Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской области, провести денацификацию, демилитаризацию и отказаться от вступления в НАТО.

И об этом знают и в Грузии тоже. Я, в том числе мои соратники, наша партия «Солидарность во имя мира», поддерживаем это предложение.

Москва, Ольга Ветрова

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