В Москве едва не утонули мужчина и девочка

Публикации за 19.12.16

В Москве вблизи Пресненской набережной едва не утонули 58-летний мужчина и 12-летняя девочка. Об этом сообщили в Московской поисково-спасательной службе на водных объектах (МГПСС).

Спасатели вызволили из полыньи, передает РИА «Новости». Происшествие произошло в 20 метрах от берега.

Москва, Светлана Антонова

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