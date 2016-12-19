В Москве едва не утонули мужчина и девочка

В Москве вблизи Пресненской набережной едва не утонули 58-летний мужчина и 12-летняя девочка. Об этом сообщили в Московской поисково-спасательной службе на водных объектах (МГПСС).
Спасатели вызволили из полыньи, передает РИА «Новости». Происшествие произошло в 20 метрах от берега.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 19.12.16
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