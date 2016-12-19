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Публикации за 19.12.16

В Москве едва не утонули мужчина и девочка

В Москве едва не утонули мужчина и девочка

В Москве вблизи Пресненской набережной едва не утонули 58-летний мужчина и 12-летняя девочка. Об этом сообщили в Московской поисково-спасательной службе на водных объектах (МГПСС).

Спасатели вызволили из полыньи, передает РИА «Новости». Происшествие произошло в 20 метрах от берега.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.12.16

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