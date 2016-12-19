ОНФ: Снос гаражей в Москве вышел за рамки здравого смысла и правового поля

Публикации за 19.12.16

Программа сноса «самостроев»-гаражей в Москве, реализация которой поставила в зону риска как небольшие «ракушки», так и капитальные постройки, вышла за рамки здравого смысла и правового поля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Общероссийского Народного фронта, ссылаясь на многочисленные жалобы москвичей.

Эксперты ОНФ выяснили, что претензии к властям у жителей столицы вполне обоснованы. «К сожалению, ни Департамент транспорта, ни Департамент имущества пока не идут на встречу десяткам и сотням тысяч москвичей-автомобилистов, которые десятилетиями используют гаражные плоскостные стоянки. Кстати, большую часть из них они создали своими руками, приспосабливая неиспользуемые территории и пустыри под гаражи. Практически все эти стоянки существуют еще с советских времен, на каждую выдавались актуальные на тот момент разрешения. Я уверен, что необходимо начать конструктивный диалог между сообществом автомобилистов и отраслевыми департаментами», – прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ в Москве Илья Свиридов.

В частности, в московский штаб обратились представители таких крупных гаражных кооперативов, как «Березовая Аллея», ГСК «Теплый стан» и других, насчитывающих более 800 благоустроенных боксов, под размещение которых ранее были заключены договоры аренды на земельные участки.

Члены этих кооперативов много лет исправно платят арендную плату в казну столицы за пользование земельными участками. Также по требованию органов власти и контрольных органов кооперативы благоустраивают территорию, ремонтируют асфальтобетонное покрытие, производят замену электропроводки и установку систем видеонаблюдения и шлагбаумов.

«Однако даже несмотря на столь адекватную позицию руководства гаражных кооперативов, остаются проблемы, с которыми сталкиваются владельцы боксов. В частности, это и невыплата компенсаций, которые предусмотрены столичным правительством для владельцев, имеющих правоустанавливающие документы, и нарушение режима тишины, когда гаражи сносят ранним утром или ночью в выходные дни», – говорится в сообщении пресс-службы столичного ОНФ.

Также владельцы гаражей и председатели кооперативов часто жалуются на то, что несмотря на подачу в суд исковых заявлений по поводу оспаривания решений органов власти о демонтаже, их постройки сносят, не дожидаясь судебных разбирательств. При этом закон регламентирует возможность переноса демонтажа на срок не более 12 месяцев.

Помимо этого, по словам заявителей, граждане не получают вовремя информацию о предстоящем сносе. Иногда владельцы боксов узнают о демонтаже от соседей, когда их машины и личное имущество уже снесены либо утилизированы, а вместо вещей, автомобилей и гаражей они обнаруживают лишь гору мусора.

В ОНФ обращают внимание на то, что часто вместо снесенных строений остается только строительный мусор, создающий стихийную свалку, в то время как бюджет Москвы лишается стабильных дополнительных прибылей, полученных от платы за аренду земельных участков.

«Нередки случаи, когда после сноса гаражного кооператива появляется пустырь, который не используется месяцами, а потом там появляется свалка... Разве это рачительное, бережливое отношение к городским ресурсам? Плоскостные гаражи – это еще и потенциал для покрытия дефицита парковочного пространства, на каждом из них можно утроить количество машиномест, если возводить недорогие двух-трехуровневые современные стоянки. Причем многие как действующие гаражные кооперативы, так и многие москвичи готовы и сами вкладываться в подобные проекты, решая, в том числе и городские задачи, предусмотренные Генеральным планом развития Москвы. Но чиновники мэрии фактически блокируют такие возможности», – подчеркнул Свиридов.

В то же время в некоторых районах имеются заброшенные гаражи, находящиеся около детских площадок и садов, где собираются асоциальные лица, создающие угрозу для детей. Но ещё больший риск представляет возможное возгорание этих построек.

Тем не менее, по словам авторов заявлений, власти в первую очередь активно занимаются сносом благоустроенных и охраняемых гаражных кооперативов, тем самым отнимая у автовладельцев привычные им парковочные места, вместо которых не предлагается ничего, кроме платной парковки.

«В условиях постоянно растущего дефицита парковочного пространства проблема наличия мест хранения автомобилей для жителей столицы приобретает особо острый характер. Учитывая, что со 2 декабря на большинстве улиц цена платной парковки выросла в два-три раза, а с 26 декабря парковочное пространство расширится еще на 206 улиц, причем теперь это коснется уже спальных районов, находящихся за третьим транспортным кольцом, уничтожение существующих гаражных кооперативов и плоскостных гаражей особенно ощутимо. А отсутствие взаимодействия между жителями и властью, при том, что участие местного самоуправления носит формальный характер, создает почву для роста социального напряжения и приводит к политическим спекуляциям. В 2017 году мы возьмем эту тему на контроль московского штаба ОНФ», – заверил Свиридов.

Эксперты ОНФ приняли решение рекомендовать правительству Москвы и его структурным подразделениям не демонтировать гаражные боксы до принятия решения о дальнейшем использовании этих территорий, а также согласовывать с жителями районов их последующее применение. Префектурам административных округов и управам районов, по мнению активистов, необходимо информировать граждан о планируемых сроках демонтажа.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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