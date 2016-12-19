По резонансному делу о хищении 800 млн рублей «Ростеха» задержано ещё 6 человек

Публикации за 19.12.16

В Москве задержаны шестеро подозреваемых по громкому делу хищения 800 млн рублей государственной корпорации «Ростех». Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, в результате расследования мошенничества в отдельное производство выделено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

По данным ведомства, подельники выводили из легального оборота денежные средства предприятия через фирмы-однодневки и осуществляли незаконные банковские операции с похищенными средствами. В результате оперативных мероприятий были изъяты деньги, а также печати и штампы фиктивных организаций.

Четверо подозреваемых заключено под домашний арест, еще двое были судом заключены под стражу.

Напомним, 1 июня стало известно, что в ходе доследственной проверки было установлено, что с 2011 по 2016 год со счетов «МКБ «Компас» и «Промпоставки» под фиктивные контракты было выведено не менее 800 млн рублей. Контракты на проведение опытно-конструкторских работ, приобретение различных изделий, в том числе оборонного назначения, и их последующую диагностику, по версии следствия, заключались с фирмами-однодневками. Последние, полагают в правоохранительных органах, были связаны с заказчиками работ, а деньги присваивались и распределялись между соучастниками.

Среди задержанных тогда оказался Мурад Сафин, экс-гендиректор ОАО «Московское конструкторское бюро «Компас», которое поставляет радионавигационное оборудование и системы управления высокоточными боеприпасами Минобороны, а также президент Клуба единоборств N1, бывший глава оборонного ОАО «Промпоставка» Руслан Сулейманов. Оба предприятия входят в состав «Ростеха».

Решение об отстранении руководителей «МКБ «Компас» и ОАО «Промпоставка» было принято на заседании правления «Ростеха» еще в декабре 2015 года. Тогда члены правления под председательством гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова были ознакомлены с результатами проверки финансово-хозяйственной деятельности «МКБ «Компас», которая проводилась под руководством начальника департамента аудита организаций «Ростеха» Натальей Смирновой.

«Компас» проверяли за период с 1 января по 30 сентября 2015 года, а «Промпоставку» – с 1 января 2011 года по 30 сентября 2015 года, сообщал «Коммерсантъ».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.12.16

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