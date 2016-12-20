В Сергиевом Посаде акушерка предстанет перед судом за грязные руки и смерть пациентки

Публикации за 20.12.16

В подмосковном Сергиевом Посаде перед судом по обвинению в убийстве по неосторожности своей 25-летней пациентки предстанет 26-летняя акушерка местной районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 декабря 2014 года, когда обвиняемая ставила потерпевшей внутривенный катетер. Акушерка, проявив преступную небрежность, ненадлежащим образом провела гигиеническую обработку своих рук, в полной мере не соблюла правила асептики и антисептики и тем самым допустила инфицирование своей пациентки, что привело к ее смерти, отметили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 3-х лет лишения свободы.

Москва, Мария Вяткина

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