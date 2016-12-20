В Москве 19-летний уроженец Средней Азии ранил ножом полицейского

Публикации за 20.12.16

Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в вооруженном нападении на оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по району Щукино. Как сообщила пресс-служба МВД, им оказался 19-летний уроженец Средней Азии.

Накануне вечером при задержании по подозрению в совершении тяжкого преступления, в частности, разбойного нападения, он оказал полицейским активное физическое сопротивление и нанес оперативнику ножевое ранение. Полицейские применили табельное огнестрельное оружие, но нападавшему удалось скрыться. Позже он был задержан.

«Раненый, двадцатичетырехлетний старший лейтенант полиции, был госпитализирован в медицинское учреждение. Полицейский был прооперирован, сейчас его жизни ничего не угрожает», – уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту московским главком Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В СКР утонили, что ЧП произошло вблизи жилого дома на Ярцевской улице. Старший лейтенант полиции получил колото-резанную рану грудной клетки.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержания лиц, причастных к нему», – отметили в следственном ведомстве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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