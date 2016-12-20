NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 20.12.16

СМИ: В Москве задержан известный криминальный авторитет Акоп Рыжий

СМИ: В Москве задержан известный криминальный авторитет Акоп Рыжий

В Москве задержан криминальный авторитет Акоп Меликсетян, известный под прозвищем Акоп Рыжий, который входил в близкий круг застреленного в столице Аслана Усояна («Деда Хасана»), передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Предположительно задержанный причастен к ряду резонансных преступлений, в том числе к похищениям людей.

Усоян, известный как «Дед Хасан», был убит снайпером 16 января 2013 года на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.12.16

В Москве 19-летний уроженец Средней Азии ранил ножом полицейского. / ФАС возбудила дела против четырех компаний, которые продают iPhone. / МИД России советует сильно подумать, прежде чем ехать в Турцию.

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter