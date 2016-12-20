СМИ: В Москве задержан известный криминальный авторитет Акоп Рыжий

В Москве задержан криминальный авторитет Акоп Меликсетян, известный под прозвищем Акоп Рыжий, который входил в близкий круг застреленного в столице Аслана Усояна («Деда Хасана»), передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Предположительно задержанный причастен к ряду резонансных преступлений, в том числе к похищениям людей.
Усоян, известный как «Дед Хасан», был убит снайпером 16 января 2013 года на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 20.12.16
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