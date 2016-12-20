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Публикации за 20.12.16

В Москве за рулем умер водитель: неуправляемая машина спровоцировала ДТП

В Москве за рулем умер водитель: неуправляемая машина спровоцировала ДТП

Сегодня в Москве за рулем умер водитель, в результате чего потерявшая управление машина спровоцировала дорожно-транспортное происшествие с двумя другими легковыми автомобилями, передает агентство со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Сообщается, что авария произошла утром на проспекте Мира в районе дома №105. В результате ДТП никто не пострадал, однако, по предварительным данным, виновнику аварии стало плохо во время движения, он умер за рулем своей машины.

Москва, Светлана Антонова

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