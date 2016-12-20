Финансовым рынкам прогнозируют скорый обвал / Нефть опять подешевеет до $50, доллар подскочит до 65-67 рублей

Публикации за 20.12.16

Затишье последних дней на финансовых и сырьевых рынках может скоро обернуться падением котировок. Как считает эксперт инвестиционной компании «Ай Ти Инвест» Василий Олейник, нефть вновь наверняка подешевеет до $49-50 за баррель, а российский рубль заметно ослабнет в ближайшие два месяца.

«Активность трейдеров в предпраздничную неделю начала спадать, оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в понедельник составил порядка 60% среднего уровня за последние 30 дней. Индикатор волатильности индекса S&P 500 – CBOE Volatility Index – упал в понедельник на 3,4%, приблизившись к самому низкому уровню в этом году. Обычно, подобный период низкой волатильности – это сигнал к скорой и сильной коррекции», – предупредил эксперт в своем обзоре.

Он обратил внимание, что российский рублёвый индекс ММВБ показал хорошее предновогоднее ралли после выборов в США, и покупать что-либо на текущих уровнях уже поздно. «Лучше частично, или полностью выходить из рисковых активов и перекладываться в защитные (облигации, золото, валюты). Можно и делать ставку на снижение российских индексов через структурные продукты с минимальным риском. Первая цель коррекции по индексу ММВБ находится вблизи отметки 2060 пунктов, т.е. почти на 10% ниже», – прогнозирует Олейник.

По его оценке, после нового года, когда начнут поступать новости о слабости американской экономики, нужно ожидать ослабления доллара на международном валютном рынке. Нефтяные котировки также рискуют опуститься.

«Мы ждём дальнейшего снижения ещё в пределах 10% до отметок $49-50 за баррель. В последние два дня цены нефть поддерживают новости из Ливии, где из-за локальных военной напряжённости стране пока не удаётся нарастить объём добычи нефти», – отметил эксперт.

Что касается перспектив российской валюты, то, как считает эксперт, сейчас самое время покупать валюту. «Цель (доллара) на горизонте 1- 2 месяца находится в диапазоне 65-67», – полагает эксперт.

Москва, Анастасия Смирнова

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