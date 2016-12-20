Подпольные спиртзаводы переходят на полный цикл производства / … с автоматизированными линиями

Публикации за 20.12.16

В подмосковном Сергиево-Посадском районе сотрудники полиции обнаружили подпольный спиртзавод полного цикла с автоматизированной линией по розливу алкоголя известных брендов, а также склад готовой продукции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ходе проведенных оперативных мероприятий обнаружено и изъято более 100 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя известных российских марок, а также 145 тысяч марок акцизного сбора, которые по результатам проведенного исследования являются поддельными.

Следственным управлением УМВД России по Сергиево-Посадскому району возбуждено уголовное дело по ст. 327.1 УК РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использования»). Как отметили в полиции, наказание по этой статье может составить до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц причастных к организации нелегального производства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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