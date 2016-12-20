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Публикации за 20.12.16

В элитном особняке в Барвихе обнаружен окровавленный труп мужчины

В элитном особняке в Барвихе обнаружен окровавленный труп мужчины

В элитном подмосковном поселке Барвиха обнаружен окровавленный труп мужчины. По предварительным данным, он был убит около у бассейна, передает со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Сообщается, что погибший, скорее всего, является дворником в элитном доме, где он погиб.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства происшествия. Полицейские рассматривают все версии произошедшего. Также на место вызваны владельцы дома.

Москва, Светлана Антонова

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