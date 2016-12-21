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Публикации за 21.12.16

Экс-полицейской, задавившей двух человек в Подмосковье, предъявлено обвинение

Экс-полицейской, задавившей двух человек в Подмосковье, предъявлено обвинение

Бывшей сотруднице полиции МУ МВД России «Серпуховское», задавившей двух человек в подмосковном Серпухове, предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло 11 декабря в вечернее время. В тот день в правоохранительные органы Серпуховского района поступила информация о том, что 31-летняя обвиняемая, двигаясь по 2-й Московской улице в Серпухове на личном автотранспорте, нарушив правила дорожного движения, совершила наезд на двух пешеходов – 46-летнюю супружескую пару местных жителей. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшие скончались на месте.

В ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину в совершенном преступлении, уточнили в СКР.

Ранее следственное ведомство сообщало, что подозреваемая находилась в момент ДТП в нетрезвом состоянии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.12.16

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